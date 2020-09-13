Назван регион с самой высокой явкой на выборах глав субъектов

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что самая высокая явка на выборах высших должностных лиц российских регионов зафиксирована в Еврейской автономной области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о явке в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября.

По ее словам, в явка на выборы высших должностных лиц в ЕАО составила 57,89%.

Самая низкая явка была отмечена в Иркутской области — 15,94%.

13 сентября в России проходит единый день голосования в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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