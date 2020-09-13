В России стартовал единый день голосования

В воскресенье, 13 сентября, в России состоится единый день голосования, свыше 56 тысяч участков для голосования будут открыты по всей стране, передает РИА «Новости».

Так, в текущем году проходят более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии).

Как отмечается, после выборов будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Также в 20 российских регионах проходят выборы высших должностных лиц.