Памфилова назвала регион с самой высокой явкой на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования была зафиксирована в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5%, самая низкая — в Иркутской области на досрочных выборах губернатора — 8,11%», — сказала она.

Отмечается, что на выборах в региональные законодательные органы самая высокая явка в Белгородской области — 24,12%, а самая низкая — в Новосибирской — 7,8%.

Данные являются относительными, так как голосование продолжается.

Выборы разного уровня проходят 11, 12 и 13 сентября в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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