Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму «Жодино»
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Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино Минской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря штаба Глеба Германа.
»(Адвокат) Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино. Причину не сообщили», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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