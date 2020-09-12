Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму «Жодино»

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино Минской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря штаба Глеба Германа.

»(Адвокат) Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино. Причину не сообщили», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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