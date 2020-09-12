Посольство РФ просит не переводить Ярошенко в частную тюрьму

Посольство РФ обратилось в госдепартамент США с просьбой не переводить российского летчика в новое исправительное учреждение, так как там его физическое и психическое здоровье может ухудшиться. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает Facebook посольства России в США.

«Посольству не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать нашего соотечественника. С учетом имеющихся у К.В. Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что американские правоохранители намерены перевести осужденного российского летчика Константина Ярошенко в частную тюрьму.

Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в тюрьме общего режима за сговор с целью контрабанды крупной партии наркотиков на территорию США.

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