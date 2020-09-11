США считают, что у Лукашенко нет легитимности

Соединенные Штаты не видят, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обладает легитимностью, и настаивают на проведении новых выборов главы государства. Об этом сказал, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

По его словам, у Лукашенко нет легитимности после выборов 9 августа. Кроме того, США поддерживают право белорусского народа на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они выберут лидеров.

«И они (граждане Белоруссии. — «Газета.Ru») были лишены такой возможности 9 августа», — констатировал дипломат.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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