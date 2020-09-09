В Минске правоохранители задержали участников акции в поддержку Колесниковой

В Минске правоохранители задержали 10 участниц акции в поддержку одного из оппозиционных лидеров Марии Колесниковой, арестованной по уголовному делу о призывах к захвату власти в стране. Об этом пишет ТАСС.

Изначально на пикет вышли три женщины, позже их число увеличилось. После предупреждения милиционеры начали задержания.

Когда автобус с задержанными уехал, женщины сели на парапеты и стали выкрикивать лозунги. Мужчины в акции не участвуют.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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