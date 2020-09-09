ЕС потребовал от Сербии не проводить военные учения с Белоруссией

Евросоюз потребовал от Белграда не проводить военные учения с Белоруссией, заявил министр обороны Сербии Александар Вулин. Об этом пишет ТАСС.

«От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», — сказал Вулин.

Министр добавил, что Евросоюз страшно и незаслуженно давит на Сербию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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