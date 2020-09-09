Защита Колесниковой обжалует ее арест

Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обжалует ее арест в суде, сообщила ее адвокат Людмила Казак. Об этом пишет РИА «Новости».

»(Жалоба) на все, много на что, и в том числе на меру пресечения. Жалоба на меру пресечения подается в суд по месту проведения следствия, это суд Партизанского района», — сказала Казак.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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