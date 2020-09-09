Москва осудила попытки политизировать разработку вакцины от коронавируса

Россия негативно воспринимает попытки политизировать разработку вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «российские ученые продвинулись очень далеко».

Ранее портал Stat News писал, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca приостановлены из-за возможных побочных эффектов.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Подробную информацию можно почитать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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