Родненков рассказал, что Колесникову собирались отправить в Мюнхен

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков рассказал, что неизвестные намеревались отправить его коллегу Марию Колесникову в Германию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что нашел в машине, в которой их перевозили, два билета на него и другого члена КС Ивана Кравцова в Турцию, а также еще один на Колесникову. Она должна была лететь в Мюнхен через Вену.

Член КС также назвал «абсолютно легальным способом» то, что они с Кравцовым оказались на Украине.

«Нам «помогли», когда организовывали наш визит, нам был выдан целый набор необходимых вещей», — добавил Родненков.

По его словам, среди таких вещей и были авиабилеты, а также тесты на коронавирус.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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