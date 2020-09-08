Израль и ОАЭ подпишут мирное соглашение 15 сентября
Представители Израиля и ОАЭ прибудут в Вашингтон для принятия участия в торжественной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, мероприятие состоится 15 сентября.
Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, на церемонии подписания будут присутствовать наследный принц Абу-Даби, фактический правителя ОАЭ, Мухаммед бен Зейд, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о полной нормализации отношений и открытии аваисообщения. Позже израильская делегация посетила Эмираты с первым официальным визитом.
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