Матвиенко может посетить Минск в конце сентября

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может 29 сентября посетить Минск для принятия участия в Форуме регионов России и Белоруссии. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник среди организаторов форума.

«Поездка в Минск делегации российских сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко запланирована на 29 сентября», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что цель поездки Матвиенко — участие в форуме.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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