Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко признал, что, возможно, «немного пересидел» в президентском кресле. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал журналист Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника», — процитировал слова Лукашенко Рожков.

Однако глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день только он может «защитить белорусов».

Ранее Лукашенко заявил, что «Россия станет следующей» в случае крушения Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.