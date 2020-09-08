Лукашенко заявил, что «Россия станет следующей» в случае крушения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с обострением политической ситуации после его страны может столкнуться и Россия. Об этом он сказал в интервью RT и другим российским СМИ.

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — сказал белорусский лидер.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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