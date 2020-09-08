Лукашенко заявил, что у него нет миллиардов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента «Первого канала» Антона Верницкого.

Белорусский лидер добавил, что даже если бы у него были такие деньги, он не оставил бы страну.

«Знаете, даже такая фраза прозвучала: «Я не Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов», — добавил Лукашенко.

Ранее стало известно, что во вторник, 8 сентября, в Минске президент Белоруссии даст интервью трем журналистам из России — Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману Бабаяну.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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