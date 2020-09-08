Отец Колесниковой опроверг, что она собиралась бежать к сестре на Украину

Александр Колесников, который является отцом задержанной на границе представительницы Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, не подтвердил информацию о том, что его дочь намеревалась бежать к сестре на Украину. Об этом он сказал в интервью порталу tut.by.

Так он прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о планах Колесниковой отправиться к сестре на Украину.

По словам мужчины, Колесникова всегда говорила ему, что она останется в Белоруссии, что бы при этом ни случилось.

«Это была ее принципиальная позиция», — сказал Колесников.

Он отметил, что его дочь ничего не сообщала ему насчет своего отъезда на Украину.

Мужчина также уведомил, что связи с Колесниковой у него до сих пор нет.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

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