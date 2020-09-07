В квартире исполнительного секретаря КС Белоруссии прошел обыск

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции заявил, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля республики провели обыск у исполнительного секретаря КС оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщает ТАСС.

«В квартире Ивана Кравцова ДФР прошел обыск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в департаменте Комитета госконтроля отказались комментировать эту информацию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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