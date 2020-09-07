Родственники пропавшей Колесниковой обратятся в милицию

Людмила Казак, адвокат Марии Колесниковой, заявила, что родственники пропавшей подадут в милицию заявление о ее пропаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Намерены подать сейчас заявление об исчезновении... Родственники должны обратиться», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Координационный совет призвал власти страны немедленно освободить ряд представителей оппозиции. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что таким образом правительство пытается сорвать работу организации.

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