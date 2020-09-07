Путин переговорил с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в понедельник, 7 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров затрагивались вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече главы государств и правительств «Большой двадцатки» (G20), последствия пандемии коронавируса для мировой экономики, а также инициатива по созданию «зеленых коридоров» для взаимных поставок медикаментов.

Также лидеры двух стран уделили особое внимание перспективам совместного производства российской вакцины от COVID-19.

Также Путин и Аль Сауд положительно оценили ход выполнения соглашения в формате ОПЕК+.

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