Глава Сирии поблагодарил Россию за помощь в экономической области

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в восстановлении безопасности на территории страны и преодолении экономических последствий войны. Об этом сообщает ТАСС.

«От имени всех сирийцев я хочу поблагодарить руководство России и ее народ за все то, что было сделано нашими российскими союзниками в политической, военной и экономической области», — сказал Асад на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым.

Он добавил, что Россия помогла Сирии преодолеть экономические последствия войны.

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