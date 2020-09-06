Вице-премьер России Борисов прибыл на переговоры в Сирию
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Российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Борисовым прибыла в Дамаск на переговоры с властями Сирии, сообщает сирийское агентство SANA.
В ходе двухдневного визита российская делегация проведет переговоры о двустороннем сотрудничестве, указано в сообщении.
В аэропорту Дамаска делегацию встречали помощник сирийского министра иностранных дел Айман Сусан, посол России в Сирии Александр Ефимов и ряд других официальных лиц, передает агентство.
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