В Минске на крыше резиденции Лукашенко заметили неизвестных людей

В Минске около десяти неизвестных мужчин в темной одежде находятся на крыше Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА «Новости».

Предположительно, неизвестными могут быть снайперы или сотрудники милиции.

Ранее многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости. В то же время проспект Победителей перегородили бойцы ОМОНа с щитами. На дороге также стоят водометы и трехметровые металлические ограждения. Демонстранты выкрикивают «Выходи» и «Сколько стоит совесть».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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