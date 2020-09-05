Тихановская: я не буду участвовать в новых президентских выборах
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае проведения новых президентских выборов в стране не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом она заявила в эфире своего YouTube канала.
«Я остаюсь при своем мнении: в новых выборах я участвовать не планирую», — сказала Тихановская.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.
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