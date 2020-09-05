Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введенные в его отношении российские санкции. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
«Мне кажется, это как государственная награда», — написал Порошенко. Он добавил, что для него это «знак качества».
Ранее сообщалось, что Россия ввела экономические санкции против 41 гражданина Украины, в том числе против бывшего президента страны Петра Порошенко и ряда депутатов Верховной рады.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Расширение рестрикций: Россия ввела санкции против Порошенко
— Россия ввела санкции в отношении Порошенко
— Киев объяснил санкции России против депутатов Рады ситуацией с Навальным