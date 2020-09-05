Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введенные в его отношении российские санкции. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

«Мне кажется, это как государственная награда», — написал Порошенко. Он добавил, что для него это «знак качества».

Ранее сообщалось, что Россия ввела экономические санкции против 41 гражданина Украины, в том числе против бывшего президента страны Петра Порошенко и ряда депутатов Верховной рады.

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