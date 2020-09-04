Кравчук заявил, что Лукашенко не отдаст власть «просто так»

Экс-президент Украины Леонид Кравчук убежден, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не отдаст свою власть «просто так». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

Он также выразил сомнение, что протесты в республике завершатся мирно.

«Не думаю, что мирный процесс, который начался сейчас в Белоруссии, закончится так же мирно», — сказал Кравчук.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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