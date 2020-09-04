Миссию ООН нельзя направить в Белоруссию только по запросу Тихановской

Мониторинговая миссия ООН может быть направлена в Белоруссию либо по запросу властей страны, либо в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника в секретариате ООН.

Он пояснил, что во втором случае речь идет о Совете Безопасности, Совете по правам человека или Генеральной Ассамблеи.

4 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию для наблюдения за соблюдением там прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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