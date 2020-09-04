В США договорились, как избежать шатдауна

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин согласовали план временного финансирования правительства для избежания шатдауна. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что достигнутая договоренность обсуждалась при неформальном общении Мнучина и Пелоси.

Ранее обещание Трампа, данное им в ходе предвыборной кампании в 2016 года, построить на границу Мексикой заградительные конструкции вызвало шумное противостояние с демократами. Оно повлекло за собой исторический пятинедельный шатдаун правительства США, после того как законодатели отказались финансировать проект. Последний запрос на $2 млрд, правда, существенно меньше, чем $5 млрд, запрошенных администрацией в прошлом году.

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