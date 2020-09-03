Лавров заявил, что российской вакциной от COVID-19 заинтересовались в G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны «Большой двадцатки» проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

«Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран «Группы двадцати». В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении», — заявил Лавров на встрече министров иностранных дел G20.

Он отметил, что пандемия подчеркнула необходимость большей координации между государствами в реагировании на международные проблемы.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 26 млн, умерли больше 850 тыс. человек.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

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