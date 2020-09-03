Первый замглавы администрации президента рассказал о перенесенном коронавирусе

Первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что не планирует делать вакцину от COVID-19, поскольку переболел коронавирусом.

«У меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались», — уточнил Кириенко.

Первый замглавы администрации добавил, что на данный момент ведутся дискуссии о том, как долго антитела к новому типу коронавируса могут оставаться в организме человека.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 26 млн, умерли больше 860 тыс. человек.

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