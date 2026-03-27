Критиковавшего Путина и СВО блогера Ремесло выпустили из психбольницы

Mash: блогера Ремесло выписали из петербургской психбольницы
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший член Общественной палаты России и блогер Илья Ремесло, раскритиковавший специальную военную операцию (СВО) и власти России, выписан из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Блогер Илья Ремесло вышел из психбольницы. Он пролежал там неделю в отделении для людей с депрессивными психозами. ...в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова 42-летнего юриста положили по запросу третьих лиц после резкой критики российской власти. Блогер не сопротивлялся», — пишет Mash.

19 марта сообщалось, что блогер находится в психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова в Петербурге. Накануне Ремесло, известный многолетней поддержкой российских властей, неожиданно выступил в Telegram с резкой критикой в адрес президента РФ Владимира Путина и СВО. На этом фоне в социальных сетях появились предположения, что его аккаунт взломали, но Ремесло записал несколько кружков, в которых подтвердил, что опубликовал сообщения по своей воле.

Впоследствии командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал предположение, что Ремесло находится в заложниках, и решил ему позвонить. О чем говорили Ремесло и Алаудинов и какую реакцию вызвали слова блогера — в материале «Газеты.Ru».

