В США заявили об отсутствии запланированных встреч по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент встреч по Украине не запланировано. Об этом сообщает Reuters.

«На данный момент никаких встреч не запланировано», — сказал госсекретарь в разговоре с журналистами после встречи глав МИД страны «Большой семерки» (G7).

25 марта заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. По словам дипломата, они поставлены на паузу.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в переговорах Москвы и Киева. Он подчеркнул, что этот вопрос является основным, «но есть еще множество разных нюансов».

Последний раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины в Женеве состоялся 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Ранее Зеленский рассказал, почему не может вывести ВСУ из Донбасса.