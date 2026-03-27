На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Сафонов и другие звезды сборной России сражаются с Никарагуа. LIVE

close
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Сборная России по футболу во главе со звездным вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым играет против команды Никарагуа в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
1-й тайм
27 марта 19:30
Россия
3' Садулаев
1 : 0
Никарагуа
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Нападающий сборной Никарагуа чуть не вышел один на один с Сафоновым, но голкипер «ПСЖ» вовремя выбежал за пределы штрафной и выбил мяч головой из-под носа у соперника!

'12

Команды борются за матч на половине поля сборной Никарагуа.

'10

Защитник сборной Никарагуа Асеведо упал на газон после жесткой борьбы и схватился за плечо — понадобилась даже помощь врачей. К счастью, футболист смог продолжить игру.

'8

Защитник Никарагуа Кристиан Рейес толкнул в спину Гладышева и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол.

'6

Пальцев набрал скорость по правому флангу, но забрался в офсайд.

'5

Нападающий Хорхе Гарсия нанес удар по воротам сборной России, но получилось выше створа.

'3

ГОООЛ!!! Россия открыла счет! Тюкавин выдал прекрасный пас на Садулаева, который вышел один на один с вратарем, прокинул мяч мимо него, а затем закатил в пустые ворота! Россия обыгрывает Никарагуа — 1:0.

'3

Нападающий Бонилья исполнил подачу на ближнюю штангу, но защитники сборной России выбили мяч.

'2

Футболисты Никарагуа очень высоко поднялись для прессинга и заработали угловой.

'1

Матч начался!

19:25

Стартовый состав сборной Никарагуа: Пинеда, Мартинес, Кано, Рейес, Асеведо, Лопес, Баррера, Бонилья, Монтес, Ривера, Гарсия.

19:20

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Бевеев, Морозов, Литвинов, Пальцев, Пруцев, Фомин, Умяров, Садулаев, Тюкавин, Гладышев.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная России сыграет с Никарагуа в товарищеском матче. Начало — 19.30 мск. Игра пройдет на стадионе «Краснодара».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами