Нападающий сборной Никарагуа чуть не вышел один на один с Сафоновым, но голкипер «ПСЖ» вовремя выбежал за пределы штрафной и выбил мяч головой из-под носа у соперника!
Команды борются за матч на половине поля сборной Никарагуа.
Защитник сборной Никарагуа Асеведо упал на газон после жесткой борьбы и схватился за плечо — понадобилась даже помощь врачей. К счастью, футболист смог продолжить игру.
Защитник Никарагуа Кристиан Рейес толкнул в спину Гладышева и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол.
Пальцев набрал скорость по правому флангу, но забрался в офсайд.
Нападающий Хорхе Гарсия нанес удар по воротам сборной России, но получилось выше створа.
ГОООЛ!!! Россия открыла счет! Тюкавин выдал прекрасный пас на Садулаева, который вышел один на один с вратарем, прокинул мяч мимо него, а затем закатил в пустые ворота! Россия обыгрывает Никарагуа — 1:0.
Нападающий Бонилья исполнил подачу на ближнюю штангу, но защитники сборной России выбили мяч.
Футболисты Никарагуа очень высоко поднялись для прессинга и заработали угловой.
Матч начался!
Стартовый состав сборной Никарагуа: Пинеда, Мартинес, Кано, Рейес, Асеведо, Лопес, Баррера, Бонилья, Монтес, Ривера, Гарсия.
Стартовый состав сборной России: Сафонов, Бевеев, Морозов, Литвинов, Пальцев, Пруцев, Фомин, Умяров, Садулаев, Тюкавин, Гладышев.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная России сыграет с Никарагуа в товарищеском матче. Начало — 19.30 мск. Игра пройдет на стадионе «Краснодара».