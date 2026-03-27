Фермера напугал выкопанный корнеплод в форме руки

The Sun: в Китае фермер выкопал ямс в форме руки
В Китае фермера напугал выкопанный корнеплод в форме руки, пишет The Sun.

Фермер из провинции Гуандун обнаружил в земле странный корнеплод, который по форме напоминал кисть руки — с «пальцами», «ногтями» и даже очертаниями ладони. По его словам, сначала он испугался, решив, что нашел часть человеческого тела.

Позже фермер выкопал еще несколько похожих клубней и убедился, что это разновидность ямса. Всего на участке нашли около 30 подобных корнеплодов.

Фотографии необычной находки опубликовал в интернете родственник мужчины, после чего они быстро разошлись по соцсетям. Некоторые пользователи сочли овощ жутким, другие — наоборот, назвали его символом удачи. На ферму даже начали приезжать люди, чтобы сделать фото рядом с «рукой».

Семье поступали предложения о покупке необычного ямса — стоимость доходила примерно до $1000, однако фермер отказался продавать находку.

Специалисты отмечают, что подобные формы для ямса хоть и редкость, но возможны. На рост корнеплодов влияют почва, камни и другие подземные препятствия, из-за чего они иногда приобретают формы, напоминающие части человеческого тела.

