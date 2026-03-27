Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Шея мужчины начала гнить после татуировки

Шея мужчины в Англии начала гнить после татуировки, пишет The Sun.

Изначально у мужчины был татуированный красный крест у основания шеи. Однако примерно через три месяца рисунок начал исчезать, а на его месте появились рубцы, уплотнения и болезненная «плачущая» язва с отмирающей тканью.

К моменту госпитализации состояние резко ухудшилось: у пациента обнаружили увеличенные и твердые лимфоузлы, глубокую некротическую рану и тромбы в яремной вене. МРТ показало несколько крупных образований вокруг пораженной области.

Пациенту срочно провели операцию — врачи удалили поврежденные ткани и восстановили шею с помощью пересадки кожи с бедра. В итоге медики поставили диагноз — некротизирующий гранулематозный лимфаденит. Это редкое воспалительное состояние, при котором ткани лимфатических узлов разрушаются.

По мнению врачей, причиной могла стать реакция на пигменты татуировки. Известно, что некоторые красные чернила содержат тяжелые металлы и вещества, способные вызывать сильный иммунный ответ.

Специалисты отмечают, что подобные осложнения крайне редки — это всего лишь второй зафиксированный случай некроза, связанного с татуировкой.

Ранее влияние татуировок на сексуальную жизнь женщин удивило ученых.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
