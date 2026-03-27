Шея мужчины начала гнить после татуировки

Шея мужчины в Англии начала гнить после татуировки, пишет The Sun.

Изначально у мужчины был татуированный красный крест у основания шеи. Однако примерно через три месяца рисунок начал исчезать, а на его месте появились рубцы, уплотнения и болезненная «плачущая» язва с отмирающей тканью.

К моменту госпитализации состояние резко ухудшилось: у пациента обнаружили увеличенные и твердые лимфоузлы, глубокую некротическую рану и тромбы в яремной вене. МРТ показало несколько крупных образований вокруг пораженной области.

Пациенту срочно провели операцию — врачи удалили поврежденные ткани и восстановили шею с помощью пересадки кожи с бедра. В итоге медики поставили диагноз — некротизирующий гранулематозный лимфаденит. Это редкое воспалительное состояние, при котором ткани лимфатических узлов разрушаются.

По мнению врачей, причиной могла стать реакция на пигменты татуировки. Известно, что некоторые красные чернила содержат тяжелые металлы и вещества, способные вызывать сильный иммунный ответ.

Специалисты отмечают, что подобные осложнения крайне редки — это всего лишь второй зафиксированный случай некроза, связанного с татуировкой.

