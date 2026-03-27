Глава Rheinmetall высмеял украинских производителей беспилотников

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Глава Rheinmetall назвал украинских производителей БПЛА домохозяйками на кухне
Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался о кустарном производстве беспилотников на Украине, сравнив их с детским конструктором Lego. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналу Atlantic.

Паппергера попросили оценить качество продукции украинских компаний Fire Point и Skyfall, выпускающих беспилотники. Он назвал этих производителей «домохозяйками с 3D-принтерами», которые печатают детали для дронов у себя на кухнях.

«Это не инновации», — подчеркнул глава концерна.

По его словам, нельзя сравнивать подобные изделия с продукцией Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Также Паппергер откровенно усомнился в том, что использование беспилотников поставит крест на тяжелой бронетехнике в вооруженных конфликтах ближайшего будущего. Он заверил, что Rheinmetall не перестраивает планы производства с прицелом на приоритет БПЛА на поле боя и не разрабатывает защитные средства от дронов.

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей военной техники, он активно поставляет Украине танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, значительно увеличив свой доход после начала российской специальной операции.

Ранее ВСУ начали производить дроны прямо в квартирах жилых домов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
