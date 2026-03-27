Посол оценил переговоры парламентской делегации в Вашингтоне

Посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что переговоры парламентской делегации от РФ с американскими коллегами в Вашингтоне прошли хорошо.

«Да, все успешно», — сказал дипломат в ответ на вопрос журналистов о ходе диалога.

27 марта состоялся второй день переговоров. Это поездка депутатов Госдумы в США стала первой за последние годы, поскольку в 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России.

Первая встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД России рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.