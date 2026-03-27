Путин назвал СВО праведным боем за мирную и безопасную жизнь будущих поколений

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине праведным боем за мирную и безопасную жизнь будущих поколений. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на торжественном вечере по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) в Государственном Кремлевском дворц Путин подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России сражаются за свою страну и уверенно ведут трудную боевую работу.

«Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал президент.

26 марта Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку участников СВО.

Ранее Путин оценил проект Ленинградской области по реабилитации участников СВО.