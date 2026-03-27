Россиянин колуном избил парикмахера за неудачную стрижку

В Амурской области полиция задержала 32-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении знакомого колуном, причиной конфликта стала неудачная стрижка. Об этом сообщает УМВД по Амурской области.

Инцидент произошел 23 марта. Пострадавший постриг знакомого по его просьбе, клиент парикмахера решил отметить стрижку в компании приятеля. В ходе застолья гость отметил, что стрижку другу сделали некачественно, тот попросил привести парикмахера для разговора.

Во время выяснения отношений хозяин домовладения применил физическую силу и ударил мужчину колуном. Пострадавшего с множественными травмами головы и рук доставили в больницу. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого житель Амурской области поссорился с приятелем во время застолья, облил его горбящей жидкостью и толкнул в костер, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурант заявил, что хотел только напугать приятеля, но не рассчитал свои силы. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы,

