Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин колуном избил парикмахера за неудачную стрижку

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Амурской области полиция задержала 32-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении знакомого колуном, причиной конфликта стала неудачная стрижка. Об этом сообщает УМВД по Амурской области.

Инцидент произошел 23 марта. Пострадавший постриг знакомого по его просьбе, клиент парикмахера решил отметить стрижку в компании приятеля. В ходе застолья гость отметил, что стрижку другу сделали некачественно, тот попросил привести парикмахера для разговора.

Во время выяснения отношений хозяин домовладения применил физическую силу и ударил мужчину колуном. Пострадавшего с множественными травмами головы и рук доставили в больницу. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого житель Амурской области поссорился с приятелем во время застолья, облил его горбящей жидкостью и толкнул в костер, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурант заявил, что хотел только напугать приятеля, но не рассчитал свои силы. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы,

Ранее россиянин жестоко избил приятеля-инвалида и облил его кипятком.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!