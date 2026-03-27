Мосгорсуд признал законным изъятие 900 млн рублей у экс-вице-губернатора Зайнуллина

Мосгорсуд утвердил изъятие 924 млн рублей по делу о фортификациях под Белгородом
Правительство Белгородской области

Решение суда об изъятии почти миллиарда рублей у бывшего вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и руководителей организаций, связанных со строительством фортификационных сооружений в регионе, вступило в силу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В публикации отмечается, что Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Останкинского суда Москвы о взыскании 924 млн рублей, которые были получены чиновником в нарушение антикоррупционных запретов. Данное решение было признано законным, средства будут переданы в казну государства.

Зайнуллин арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Алексей Сошников проходит по делу свидетелем. Виктор Стригунов решением суда в июле этого года был заключен на два месяца в следственный изолятор в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках.

О том, что Останкинский суд Москвы взыскал почти 1 млрд рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, стало известно 4 октября. В период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей на возведение оборонительных сооружений.

Ранее сообщалось, что белгородский бывший вице-губернатор до возбуждения уголовного дела хотел уйти на СВО.

 
