В МИД оценили отношения со странами Ближнего Востока

Отношениям России со странами Персидского залива и Ближнего Востока несвойственны ультиматумы и неготовность учитывать интересы друг друга. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что замминистра Александр Алимов встретился с представителями посольств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Стороны обсудили проект резолюции Совбеза ООН по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, внесенный Бахрейном при поддержке совета.

Российская сторона акцентировала, что с уважением относится к инициативам арабских дружественных государств на площадке СБ ООН.

«Отношениям России с государствами Персидского залива и Ближнего Востока в целом несвойственны ультимативные требования и неготовность учитывать интересы друг друга», — говорится в заявлении.

Накануне президент России Владимир Путин выразил оптимизм относительно скорого разрешения ближневосточного конфликта.

Ранее в Кремле рассказали о «худшем сценарии» на Ближнем Востоке.