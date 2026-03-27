В Европе разрабатывают план ужесточения условий приема украинских мужчин

Норвежские власти решили ужесточить правила пребывания граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет — они перестанут получать защитный статус автоматически, как это было до сих пор. Об этом написала министр юстиции страны Астри Аас-Хансен в соцсети Х.

По ее словам, правительство собирается ограничить действие механизма временной коллективной защиты для украинцев призывного возраста, которые прибудут в страну после вступления в силу этих изменений. Им придется подавать заявки на предоставление убежища в индивидуальном порядке на общих условиях.

Аас-Хансен обосновала эти изменения ростом числа приезжающих в Норвегию украинцев и нагрузкой, которую они создают на социальные системы страны: во многих муниципалитетах возникли проблемы с бюджетом и нехваткой жилья.

Министр пояснила, что Норвегии требуется выработать «контролируемый, устойчивый и справедливый» подход к военнообязанным украинским мужчинам — не затрагивая тех, кто уже находится под защитой, освобожден от воинской повинности, находится в тяжелом состоянии или является опекуном несовершеннолетнего.

Предполагается, что изменения в программе приема беженцев с Украины будут утверждены норвежскими властями до Пасхи (5 апреля), уточнила Аас-Хансен.

Аналогичные перемены назревают и во всем Евросоюзе: он может отменить временную защиту для украинских беженцев с 2027 года, пишет «Европейская правда» со ссылкой на осведомленные о ходе обсуждения этого вопроса источники.

По их словам, рассматриваются разные варианты по программе для украинцев — от ее полного закрытия до продления еще на год, до весны 2028-го. Еще два обсуждаемых сценария — учредить специальный статуса для уехавших в ЕС украинских граждан или заставить их оформлять вид на жительство (ВНЖ) в обычном порядке.

Предполагается, что окончательная редакция плана по программе временной защиты украинцев будет готова к концу мая 2026 года. После этого документ направят на рассмотрение лидерам всех стран Евросоюза. Срок действия программы на нынешних условиях истекает в марте 2027 года.

Ранее стало известно об ожидающих украинских беженцев огромных штрафах на родине.