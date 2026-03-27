70-летний пенсионер в маске пытался ограбить ставропольский банк из-за долгов

В Ставрополе полиция задержала 70-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке ограбления банка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В отделение банка зашел мужчина в маске. Подойдя к посту охраны, он начал угрожать сотруднику предметом, похожим на пистолет, и потребовал передать ему крупную сумму денег. Охранник пресек действия злоумышленника.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего. Им оказался 70-летний ранее не судимый пенсионер. Мужчина признался, что задолжал банку крупную сумму, так как несколько месяцев не мог погасить кредит, и решил таким образом решить свои финансовые проблемы. Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого в Петербурге задержали мужчину, устроившего налет на обменник криптовалюты. 21-летний мужчина вошел в кабинет криптообменника, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку. Затем он потребовал перевести все цифровые активы, находившиеся в распоряжении сотрудников, на свой электронный кошелек. Злоумышленника задержали «по горячим следам»

Ранее в Башкирии грабитель попытался взломать банкомат, но не смог и попался полиции.