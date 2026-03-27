Путин поблагодарил росгвардейцев — участников СВО

Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников специальной военной (СВО) операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на торжественном вечере по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Государственном Кремлевском дворце Путин отметил важность делать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных и враждебных действий против России. Главными приоритетами он назвал защиту жизни и здоровья россиян.

«Прошу уделить этому самое серьезное внимание. И передать слова поддержки и мою особую благодарность за верную службу Родине бойцам и командирам — я вижу, что и в зале они тоже есть — участникам специальной военной операции», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Путин также отметил отвагу, доблесть и героизм, которые бойцы Росгвардии проявляют в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что они сражаются бесстрашно и умело.

Ранее Путин своим указом ввел понятие предельного возраста для граждан, поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии.