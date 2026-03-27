Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин поблагодарил росгвардейцев — участников СВО

Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников специальной военной (СВО) операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на торжественном вечере по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Государственном Кремлевском дворце Путин отметил важность делать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных и враждебных действий против России. Главными приоритетами он назвал защиту жизни и здоровья россиян.

«Прошу уделить этому самое серьезное внимание. И передать слова поддержки и мою особую благодарность за верную службу Родине бойцам и командирам — я вижу, что и в зале они тоже есть — участникам специальной военной операции», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Путин также отметил отвагу, доблесть и героизм, которые бойцы Росгвардии проявляют в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что они сражаются бесстрашно и умело.

Ранее Путин своим указом ввел понятие предельного возраста для граждан, поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
