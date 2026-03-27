У режиссера и преподавателя ВГИК Шухера случилась остановка сердца

Режиссера и преподавателя ВГИК Олега Шухера срочно доставили в больницу в связи с остановкой сердца. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«У режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера остановилось сердце. Его экстренно госпитализировали прямо из университета», — говорится в публикации.

По данным канала, мужчина пожаловался на затрудненное дыхание, после чего ему вызвали скорую. До этого Шухеру диагностировали сердечное заболевание. В данный момент врачи борются за жизнь кинематографиста.

До этого завполиклиникой №2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы, врач-терапевт Елена Ревкова предупредила, что в межсезонье не только повышаются риски подхватить ОРВИ, но и обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. По словам медика, в межсезонье могут наблюдаться скачки артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна.

