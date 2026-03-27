В Иране опровергли радиоактивную утечку после удара

Угрозы радиоактивных утечек после удара по атомному предприятию в Иране нет

Угрозы радиоактивных утечек после удара по предприятию, производящему урановый концентрат в Иране, нет. Об этом заявило атомное ведомство Исламской Республики.

27 марта стало известно, что США и Израиль атаковали ядерный комплекс в Иране. Отмечается, что нескольким ударам подвергся тяжеловодный исследовательский реактор в иранском городе Хондабе. Агентство Fars при этом заявило, что атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности, никакой угрозы для населения региона не возникло.

До этого сообщалось, что вероятность применения США ядерного оружия против Исламской Республики составляет около 20%. При этом на данный момент Соединенные Штаты рассматривают захват острова Харк и высадку десанта на берегу Ормузского пролива в Иране в качестве вероятных сценариев развертывания конфликта. Как сообщил военный эксперт, сейчас ВС США, на фоне планов начать сухопутную операцию, могут высадить десант на ядерный объект в Иране, где хранится 450 килограмм обогащенного урана

Новость дополняется.