Рубио призвал Украину уступить

Рубио: конфликт на Украине продолжится, если Киев не пойдет на уступки

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине продолжится, если Киев не примет «определенные решения» и не пойдет на уступки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение в конечном счете за Украиной. Если они (украинцы – ред.) не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», — сказал госсекретарь США.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Рубио, в ходе которой стороны обсудили мирные переговоры с Россией и конфликт на Ближнем Востоке. При этом Сибига высоко оценил роль США в продвижении мирных усилий. В то же время дипломат высказал мнение, что предложения Украины по урегулированию «реалистичны и выполнимы».

25 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован во встрече между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским для обсуждения возможного соглашения по урегулированию вооруженного конфликта. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что контакты между Россией и США по вопросу регулирования ситуации продолжаются.

