США уведомили Зеленского о жестком условии своих гарантий безопасности

Президент Украины уведомлен о том, что его страна получит от западных союзников гарантии безопасности лишь после того, как вооруженный конфликт будет завершен. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио участникам саммита стран G7 во Франции, передает Reuters.

Незадолго до этого глава Госдепа встретился с министром иностранных дел Украины и обсудил с ним урегулирование конфликта. После переговоров Андрей Сибига утверждал, что они сошлись во мнении о необходимости оказывать дальнейшее давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей встречи с Рубио заявлял, что рассчитывает на прекращение боевых действий с Россией до конца 2026 года. При этом он уточнял, что США предложили Киеву 15-летние гарантии безопасности, тогда как украинская сторона хотела бы получить их на вдвое больший срок.

Ранее США отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине в ООН.