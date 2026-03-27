Рубио указал на важность переговоров России и США

Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя встречу российских и американских законодателей. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, для ядерных держав важно поддерживать определенное взаимодействие на правительственном уровне так же, как это делается на дипломатическом.

До этого посол России в США Александр Дарчиев заявил, что переговоры парламентской делегации от РФ с американскими коллегами в Вашингтоне прошли хорошо.

26 марта в Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!