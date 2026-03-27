Новый посол России в Турции вручил копии верительных грамот в МИД республики

Новый посол России в Турции Сергей Вершинин вручил в МИД Турции копии верительных грамот. Об этом сообщает посольство РФ в Анкаре.

До этого Вершинин сообщил, что атаки на суда в экономической зоне Турции подлежат осуждению. Он выразил уверенность в том, что ситуация в Черном море не уменьшит и никаким другим образом не изменит посреднический потенциал Турции. Посол также добавил, что Москва высоко ценит усилия Анкары, направленные на урегулирование конфликта.

20 февраля президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в МИД. Он освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ и назначил его послом в Турции. Кроме того, президент уволил Георгия Борисенко с должности посла РФ в Египте и полпреда РФ при Лиге арабских государств в Каире по совместительству и назначил его заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

Ранее Путин назначил послов России в трех странах Африки.